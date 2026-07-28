Ausblick: Fresh Del Monte Produce stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fresh Del Monte Produce wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,530 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,30 Milliarden USD – ein Plus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresh Del Monte Produce 1,19 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,15 USD aus. Im Vorjahr waren 1,88 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 4,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at