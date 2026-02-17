Fresh Del Monte Produce Aktie

Fresh Del Monte Produce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fresh Del Monte Produce lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,280 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD, gegenüber 2,96 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

