Fresh Del Monte Produce Aktie
WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fresh Del Monte Produce lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,280 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD, gegenüber 2,96 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresh Del Monte Produce Inc.
|
07:01
|Ausblick: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Fresh Del Monte Produce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fresh Del Monte Produce Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresh Del Monte Produce Inc.
|33,90
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.