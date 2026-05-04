Ausblick: Fresh Del Monte Produce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fresh Del Monte Produce wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,620 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Fresh Del Monte Produce soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD, gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,20 Milliarden USD im Vergleich zu 4,34 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at