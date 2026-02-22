Ausblick: Freshpet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Freshpet wird sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,393 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 285,6 Millionen USD – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Freshpet 262,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,10 Milliarden USD, gegenüber 975,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at