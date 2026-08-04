Ausblick: Freshpet präsentiert Quartalsergebnisse

Freshpet lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,216 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,44 Prozent auf 292,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 264,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at