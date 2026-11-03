Ausblick: Freshpet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Freshpet veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,387 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,86 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net