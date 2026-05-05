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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Freshpet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Freshpet lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Freshpet die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,076 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Freshpet nach den Prognosen von 14 Analysten 291,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 2,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 1,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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