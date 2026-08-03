Ausblick: Freshworks A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Freshworks A lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Freshworks A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,625 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 961,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 838,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at