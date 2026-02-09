Ausblick: Freshworks A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Freshworks A wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,113 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 218,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 194,6 Millionen USD umgesetzt.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 834,8 Millionen USD, gegenüber 720,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at