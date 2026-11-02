Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Freshworks A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Freshworks A wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,181 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,92 Prozent auf 245,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Freshworks A noch 215,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 965,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 838,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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