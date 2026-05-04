Ausblick: Freshworks A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Freshworks A wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 223,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,569 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 956,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 838,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at