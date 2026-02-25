Ausblick: frontdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

frontdoor wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,132 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll frontdoor 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte frontdoor 382,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 3,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at