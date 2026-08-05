frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: frontdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
frontdoor wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,48 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 643,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 617,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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