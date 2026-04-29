Ausblick: frontdoor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

frontdoor stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,676 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,82 Prozent auf 442,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte frontdoor noch 426,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at