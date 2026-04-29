frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: frontdoor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
frontdoor stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,676 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,82 Prozent auf 442,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte frontdoor noch 426,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu frontdoor inc Registered Shs When Issued
|
29.04.26
|Ausblick: frontdoor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: frontdoor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: frontdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: frontdoor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)