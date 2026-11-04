frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: frontdoor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
frontdoor wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,77 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem frontdoor 1,42 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll frontdoor nach den Prognosen von 7 Analysten 647,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 618,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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