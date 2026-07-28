Frontier Group Holdings Aktie
WKN DE: A2DS7T / ISIN: US35909R1086
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Frontier Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Frontier Group wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,469 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Frontier Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 929,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,717 USD je Aktie, gegenüber -0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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