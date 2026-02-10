Frontier Group Holdings Aktie

Frontier Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DS7T / ISIN: US35909R1086

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Frontier Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Frontier Group öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,134 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,74 Prozent verringert. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Frontier Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 973,6 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,700 USD, gegenüber 0,370 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Frontier Group Holdings Inc Registered Shs

Analysen zu Frontier Group Holdings Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Frontier Group Holdings Inc Registered Shs 4,94 -0,80% Frontier Group Holdings Inc Registered Shs

