Frontline Aktie
WKN DE: A3D38W / ISIN: CY0200352116
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21.05.2026 07:01:06
Ausblick: Frontline legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Frontline präsentiert in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 579,6 Millionen USD – ein Plus von 35,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontline 427,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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