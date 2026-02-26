Ausblick: Frontline präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Frontline wird am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,15 USD aus. Im letzten Jahr hatte Frontline einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Frontline im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 457,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 425,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,55 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 2,23 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at