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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Frontline zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Frontline wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 760,1 Millionen USD – ein Plus von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontline 480,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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