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WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: FrontView REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FrontView REIT wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass FrontView REIT für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,027 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FrontView REIT in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 17,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 16,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,120 USD aus. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 72,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 67,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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