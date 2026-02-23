Ausblick: FrontView REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FrontView REIT wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,012 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 98,64 Prozent erhöht. Damals waren -0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FrontView REIT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,9 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD, gegenüber -1,290 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 67,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 59,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at