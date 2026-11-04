FS KKR Capital Aktie
WKN DE: A2P6TH / ISIN: US3026352068
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: FS KKR Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FS KKR Capital wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten schätzen, dass FS KKR Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll FS KKR Capital 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 274,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FS KKR Capital 320,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD im Vergleich zu 0,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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