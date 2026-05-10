Ausblick: FS KKR Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FS KKR Capital lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,442 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FS KKR Capital in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 316,8 Millionen USD im Vergleich zu 382,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,25 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at