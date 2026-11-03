Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fsn E-Commerce Ventures gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,438 INR je Aktie gegenüber 0,120 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,28 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 29,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,46 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,72 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,700 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,43 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 100,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net