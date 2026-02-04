Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fsn E-Commerce Ventures lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fsn E-Commerce Ventures die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,215 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 26,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,67 Milliarden INR gegenüber 22,67 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,721 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 99,96 Milliarden INR, gegenüber 79,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at