Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fsn E-Commerce Ventures wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,304 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 28,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,71 Milliarden INR gegenüber 21,55 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,700 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 127,11 Milliarden INR, gegenüber 100,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at