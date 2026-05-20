Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fsn E-Commerce Ventures wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Fsn E-Commerce Ventures für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,226 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fsn E-Commerce Ventures in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 26,35 Milliarden INR im Vergleich zu 20,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

24 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,726 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 100,01 Milliarden INR, gegenüber 79,50 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at