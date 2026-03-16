FTAC Emerald Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DGB6 / ISIN: US29103K1007
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
FTAC Emerald Acquisition A lässt sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FTAC Emerald Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,138 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 10,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,993 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 32,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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