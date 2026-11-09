FTAC Emerald Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DGB6 / ISIN: US29103K1007
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FTAC Emerald Acquisition A lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,110 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,970 USD im Vergleich zu -1,650 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 29,1 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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