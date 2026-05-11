Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A legt Quartalsergebnis vor

FTAC Emerald Acquisition A wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll FTAC Emerald Acquisition A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,04 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,550 USD im Vergleich zu -1,650 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 48,5 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at