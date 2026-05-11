FTAC Emerald Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DGB6 / ISIN: US29103K1007
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A legt Quartalsergebnis vor
FTAC Emerald Acquisition A wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll FTAC Emerald Acquisition A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,04 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,550 USD im Vergleich zu -1,650 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 48,5 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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