FTAC Emerald Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DGB6 / ISIN: US29103K1007
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FTAC Emerald Acquisition A stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,997 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,4 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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