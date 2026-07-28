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FTAI Avitaion Aktie

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WKN DE: A3DVBR / ISIN: KYG3730V1059

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: FTAI Avitaion legt Quartalsergebnis vor

FTAI Avitaion lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FTAI Avitaion die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 899,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 32,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 676,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,59 USD aus. Im Vorjahr waren 4,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 3,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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