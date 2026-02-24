Ausblick: FTAI Avitaion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FTAI Avitaion äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 47,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTAI Avitaion in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 693,1 Millionen USD im Vergleich zu 502,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,54 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at