FTAI Avitaion Aktie
WKN DE: A3DVBR / ISIN: KYG3730V1059
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: FTAI Avitaion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FTAI Avitaion äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 47,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTAI Avitaion in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 693,1 Millionen USD im Vergleich zu 502,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,54 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,75 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FTAI Avitaion Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: FTAI Avitaion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: FTAI Avitaion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: FTAI Avitaion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: FTAI Avitaion legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu FTAI Avitaion Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FTAI Avitaion Limited Registered Shs
|284,23
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX im Minus -- Wall Street freundlich erwartet -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen dürften fester in den Handel starten. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.