FTAI Avitaion Aktie
WKN DE: A3DVBR / ISIN: KYG3730V1059
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: FTAI Avitaion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FTAI Avitaion wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FTAI Avitaion ein EPS von 0,870 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll FTAI Avitaion nach den Prognosen von 8 Analysten 749,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 48,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 505,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,38 USD, gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,51 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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