Ausblick: FTAI Infrastructure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FTAI Infrastructure wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,427 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FTAI Infrastructure noch -1,240 USD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 109,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 80,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 169,2 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,183 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,720 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 528,2 Millionen USD, gegenüber 331,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
