FTC Solar Aktie

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WKN DE: A40V4M / ISIN: US30320C3016

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: FTC Solar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FTC Solar veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,445 USD. Das entspräche einem Gewinn von 62,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,180 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 22,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,4 Millionen USD gegenüber 20,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,859 USD im Vergleich zu -5,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 142,6 Millionen USD, gegenüber 99,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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