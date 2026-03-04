Ausblick: FTC Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FTC Solar lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FTC Solar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FTC Solar noch -0,960 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll FTC Solar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 32,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 146,97 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,401 USD im Vergleich zu -3,830 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 99,4 Millionen USD, gegenüber 47,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at