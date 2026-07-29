Ausblick: FTI Consulting legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FTI Consulting präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FTI Consulting 2,13 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FTI Consulting in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 997,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 943,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,03 Milliarden USD, gegenüber 3,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at