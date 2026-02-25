Ausblick: FTI Consulting legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FTI Consulting lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FTI Consulting die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FTI Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,63 Prozent auf 918,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 894,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,81 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,70 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at