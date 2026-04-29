Ausblick: FTI Consulting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FTI Consulting wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte FTI Consulting einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 898,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FTI Consulting für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 971,2 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,28 USD, gegenüber 8,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 4,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at