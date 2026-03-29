Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FU JIAN ANJOY FOODS präsentiert am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,17 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,50 CNY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,05 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei FU JIAN ANJOY FOODS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,79 Milliarden CNY aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,30 CNY, gegenüber 5,08 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 15,84 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,05 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at