FU JIAN ANJOY FOODS Aktie

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WKN DE: A2JNZY / ISIN: CNE100002YQ7

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FU JIAN ANJOY FOODS öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,06 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FU JIAN ANJOY FOODS 0,820 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,39 Milliarden CNY – ein Plus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FU JIAN ANJOY FOODS 3,77 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,07 CNY aus. Im Vorjahr waren 4,40 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 18,39 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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