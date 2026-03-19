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WKN DE: A2DRT0 / ISIN: US35952Q1067

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19.03.2026 07:01:06

Ausblick: Fuchs Petrolub SE Pref stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuchs Petrolub SE Pref lädt am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,176 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fuchs Petrolub SE Pref einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 9,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 916,3 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,00 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,677 USD, gegenüber 0,620 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 4,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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