Ausblick: FUCHS SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FUCHS SE wird am 20.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 868,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 859,0 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 2,29 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,55 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,53 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at