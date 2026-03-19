Ausblick: FUCHS SE VZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUCHS SE VZ wird am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,610 EUR aus. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE VZ einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 868,0 Millionen EUR gegenüber 859,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,30 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,55 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 3,53 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at