Fuel Tech Aktie
WKN DE: A0LB74 / ISIN: US3595231073
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Fuel Tech gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Fuel Tech wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuel Tech noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 41,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 7,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,3 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,060 USD je Aktie, gegenüber -0,060 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 26,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 25,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
