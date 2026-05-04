Fuel Tech Aktie

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WKN DE: A0LB74 / ISIN: US3595231073

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fuel Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuel Tech lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Fuel Tech für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fuel Tech einen Umsatz von 6,4 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 29,9 Millionen USD, gegenüber 26,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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