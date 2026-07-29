Ausblick: Fuji Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fuji Electric veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fuji Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,41 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 74,16 JPY je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,92 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Fuji Electric für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 261,29 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 722,94 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 665,18 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.285,54 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.227,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at