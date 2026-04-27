Ausblick: Fuji Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuji Electric wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fuji Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 277,00 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 254,71 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Fuji Electric im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 350,74 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 611,74 JPY im Vergleich zu 642,69 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.202,04 Milliarden JPY, gegenüber 1.123,41 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at